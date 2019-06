Drei Raumfahrer kehren von der ISS zur Erde zurück

Die Sojus-Kapsel mit dem russischen Ex-Kommandanten Oleg Kononenko und der US-Amerikanerin Anne McClain sowie dem kanadischen Astronauten David Saint-Jacques legte planmässig um 01.25 Uhr MESZ ab, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Die Landung in der Steppe Kasachstans war für den frühen Dienstagmorgen vorgesehen.

Vor dem Abdockmanöver hatte Kononenko die Verantwortung für die Station an seinen russischen Kollegen, den Kosmonauten Alexej Owtschinin, übergeben. Auf dem Aussenposten der Menschheit in mehr als 400 Kilometern Höhe halten zunächst insgesamt drei Raumfahrer Wache. Der nächste Start zur ISS ist am 20. Juli geplant, dem 50. Jahrestag der ersten Mondlandung.

(SDA)