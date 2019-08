Drei Verletzte bei Frontalkollision in Osterfingen SH

Dort kollidierte er frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Lieferwagen, der von einem 57-jährigen Schweizer gefahren wurde, wie die Kantonspolizei Schaffhausen am Sonntag mitteilte. Verletzt wurden bei dem Unfall die beiden Lenker sowie die Beifahrerin des Personenwagens.

Sie wurden per Ambulanz und Helikopter in Spitäler gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Das Wangental musste für die Bergungsarbeiten während vier Stunden gesperrt werden. Die Unfallursache wird untersucht.

(SDA)