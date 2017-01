Drei weitere Kinder lebend aus verschüttetem Hotel gerettet

Zuvor waren eine Frau und ihr Sohn gerettet worden. Damit sind nun alle vier Kinder gerettet, die sich nach Behördenangaben zum Unglückszeitpunkt in dem Hotel aufhielten. Insgesamt waren auch fünf Erwachsene gerettet worden.

Die Rettungsarbeiten gingen weiter, sagte Feuerwehrsprecher Luca Cari. Mehrere weitere Überlebende werden unter den Schneemassen vermutet. Die Lawine war am späten Mittwochnachmittag durch eine Serie von Erdbeben ausgelöst worden und hatte das dreistöckige Viersterne-Hotel unter Schneemassen begraben. Das "Rigopiano" liegt einsam in 1200 Metern Höhe am Hang des Gran Sasso-Berges.

Die italienische Gesundheitsministerin, Beatrice Lorenzin, dankte den "heldenhaften Rettern", die pausenlos am Unglücksort im Einsatz seien.

Die immense Lawine hatte am Mittwoch das Vier-Sterne-Hotel Rigopiano nach einer heftigen Erdbebenserie komplett verschüttet und Teile mitgerissen. Nach Aussagen des Hoteldirektors waren bis zu 35 Menschen in dem Gebäude in 1200 Metern Höhe.

Zwei Menschen konnten bisher nur noch tot geborgen werden. Neben den am Freitag neun lebend geborgenen Menschen, überlebten mindestens zwei weitere Personen, darunter der Koch des Hotels.

Die gesamte Region wird seit August von Erdbeben erschüttert. In den vergangenen Tagen kam der Schnee hinzu, viele Menschen waren ohne Strom. Auf zahlreichen Strassen war kein Durchkommen. Zum Wochenende soll sich das Wetter wieder etwas bessern.

(SDA)