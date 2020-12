Dreitägige Staatstrauer in Armenien für Tote des Karabach-Krieges

Sechs Wochen nach Ende der Kämpfe um die Südkaukasusregion Berg-Karabach hat in Armenien eine dreitägige Staatstrauer für die getöteten Soldaten begonnen. Zu Tausenden besuchten die Menschen in der Hauptstadt Eriwan den Friedhof Erablur, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag aus dem christlich geprägten Land berichtete. Regierungschef Nikol Paschinjan hatte den Beginn der Staatstrauer auf den 40. Tag nach Ende der Kampfhandlungen angesetzt. Er zog mit Tausenden Anhängern zum Friedhof, um Blumen und Kränze niederzulegen. Das Gedenken dauert bis Montag.