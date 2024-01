Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu richtete scharfe Warnungen an die Hisbollah. «Ich schlage vor, dass die Hisbollah lernt, was die Hamas in den letzten Monaten bereits gelernt hat: Kein Terrorist ist immun», sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros am Sonntag bei einer Kabinettssitzung. Israel sei entschlossen, den Bewohnern des Nordens eine Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen. «Wenn wir es können, werden wir es mit diplomatischen Mitteln erreichen, und wenn nicht, werden wir auf andere Weise handeln», sagte der Chef der konservativen Likud-Partei.