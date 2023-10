In der Schweiz könne sich die Hamas frei bewegen, Spenden sammeln und ihre Finanzen abwickeln, monieren die jüdischen Verbände. In der EU, den USA und anderen Ländern sei das undenkbar, weil die Hamas dort schon längst als Terrororganisation gilt. Die GRA Stiftung will darum ein Verbot aller Hamas-Finanzierungstätigkeiten.