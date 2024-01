DSM-Firmenich hält den Angaben zufolge bereits 96,1 Prozent der an der Euronext Amsterdam kotierten DSM-Stammaktien. Für die ausstehenden Aktien bietet das Unternehmen gemäss der heutigen Mitteilung 96,00 Euro in bar, was dem festgesetzten Preis von 116 Euro abzüglich der ausbezahlten Dividende und Transaktionskosten entspricht. Die Rückkaufperiode dauert vom 8. Januar bis zum 9. Februar.