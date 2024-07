DSM-Firmenich entstand aus der Fusion des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers Firmenich mit dem niederländischen Unternehmen DSM. Die Fusion wurde bereits Anfang 2023 von der Europäischen Kommission genehmigt und war Mitte 2023 schliesslich unter Dach und Fach. Die neue DSM-Firmenich hat ihren Sitz in Kaiseraugst in der Schweiz, die Aktien sind jedoch an der Euronext-Börse in Amsterdam kotiert.