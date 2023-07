Den Unternehmenswert der Transaktion beziffert DSM-Firmenich am Montag in einem Communiqué auf 275 Millionen Euro. Adare Biome ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von postbiotischen Lösungen wie etwa das Pharmaprodukt Lactéol. Dieses wird in knapp 40 Ländern als Mittel gegen Durchfall vertrieben.