Die aoGV findet gemäss den Angaben in Basel statt. Einziges Traktandum ist die Umbenennung des Unternehmens von Dufry in Avolta. Dufry hatte die Namensänderung vergangene Woche angekündigt. Der neue Name soll die Kombination von Dufry mit dem übernommenen italienischen Reiseverpfleger Autogrill repräsentieren.