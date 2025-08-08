Under Armour rechnet im zweiten Geschäftsquartal mit einem bereinigten Gewinn von 1 bis 2 Cent je Aktie. Die Erwartungen an der Wall Street lagen bei 26 Cents. Der Umsatz dürfte in diesem Zeitraum dem Unternehmen zufolge um 6 bis 7 Prozent sinken, während Analysten von einem Rückgang um annähernd 3 Prozent ausgegangen waren. Experte Matthew Boss von der US-Bank JPMorgan senkte nach dem Ausblick sein Kursziel für die Papiere von 6 auf 5 Dollar. Er votiert weiter mit «Underweight».