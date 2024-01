Dott zog sich schon vor einigen Jahren vom deutschen Markt zurück und operiert vor allem in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien oder Grossbritannien. Tier wiederum ist eigenen Angaben zufolge in rund 21 Ländern unterwegs, darunter in Deutschland, den skandinavischen Ländern und auch Osteuropa. Überschneidungen beider Märkte gibt es vor allem in Frankreich und Südeuropa.