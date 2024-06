EEII will sich unter dem neuen Mehrheitsaktionär Sabrina Holding künftig bekanntlich auf den Betrieb von Tankstellen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern konzentrieren. Davor hatte die Investmentgesellschaft stark in Energieanlagen der ehemaligen Sowjetunion investiert, war mit dem Ukraine-Krieg aber in eine schwierige Situation geraten.