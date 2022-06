Als Anleger kaufen Sie keine ganzen Aktien, sondern nur Bruchteile davon. Ein Beispiel: Die Anlageexperten haben den Schokoladeproduzenten Lindt&Sprüngli auf dem Radar. Doch eine einzige Aktie kostet ca. 100‘000 Franken. Zu viel für die meisten Portfolios! Doch dank «Aktienfraktionen» wird Ihr Schoggitraum doch noch wahr: Der Anlageexperte kauft für Sie einen Bruchteil der Lindt&Sprüngli-Aktie.

So legen Sie mit Anlageexperten in Aktienfraktionen an

Damit Sie sich im riesigen Anlageuniversum nicht verlieren, macht es Ihnen cash-banking by bank zweiplus zusammen mit der auf globale Finanzanlagen spezialisierten und preisgekrönten Privatbank J. Safra Sarasin jetzt noch einfacher: Mit den «Multi Stocks Strategies» legen Sie ganz einfach in Aktienfraktionen an und je nach Ihren Interessen in drei verschiedene, themenbezogene Strategien: Megatrends, Dividenden oder Klima. Um den Rest kümmern sich die Anlageexperten, die für Sie weltweit die lukrativsten Aktien der jeweiligen Anlagekategorie suchen.



Die drei Multi Stocks Anlagestrategien

Megatrends

Die 5 Megathemen Digitalisierung, Automatisierung, Klimawandel, Konsumwandel und Alterung bestimmen langfristig unser Denken und Handeln. Der Fokus liegt auf Aktien von Firmen, die von diesen globalen Transformationstrends profitieren.

Das Ausschütten von Dividenden gehört zu den wichtigsten Performance-Treibern. Hier finden Sie globale Unternehmens-Perlen, die nachhaltig attraktive Dividenden auszahlen.

Nebst dem Unternehmensgewinn haben die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung bei diesen Firmen höchste Priorität.

Ihre Vorteile bei den «Multi Stocks Strategies»: Sie können Ihre gesamte Anlagesumme an der Börse investieren.

Die Anlageexperten von J. Safra Sarasin managen die Anlagen aktiv. Das heisst, sie picken für Sie die besten Titel heraus – sie legen Ihr Geld nicht nur nach Index oder Benchmarkt an.

Sie kaufen Bruchteile von Aktien (Aktienfraktionen). Dadurch können Sie Ihr Portfolio viel breiter diversifizieren und so das Gesamtrisiko entscheidend reduzieren.

Mit «Aktienfraktionen» kann jeder Franken angelegt werden. Mehr erfahren »

Keine Ausrede mehr!

Anlegen ist viel zu kompliziert für mich! Das sagen viele. Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland legt nur jeder Fünfte in der Schweiz sein Geld in Aktien an. Als Gründe gaben die Befragten mangelndes Fachwissen und zu wenig Zeit an.



Mit cash - banking by bank zweiplus und den «Multi Stock Strategies» können jetzt auch Sie Ihre Investitionen mit erfahrenen Anlageexperten tätigen. Weil Sie (wahrscheinlich) nach der Arbeit nicht jeden Abend noch Stunden lang Börsenkurse und Unternehmensnachrichten verfolgen wollen, übernehmen die routinierten Anlageexperten die Aufgabe für Sie. Sie evaluieren und verwalten für Sie die einzelnen Aktien in der von Ihnen gewählten Anlagestrategie. Und das Tag für Tag.