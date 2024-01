Die Leitung der Niederlassung in Gstaad übernimmt Manuel Blanco. Er kommt von der CS, wo er zuletzt als «Head Market Area PB Gstaad International & Upper HNWI Berne» tätig war. In seiner neuen Position leite er ein Team von elf Fachleuten, die sich in dem dortigen Markt sehr gut auskennen, heisst es.