Die am vergangenen Freitag abgelaufene definitive Nachlassstundung der Signa Retail Selection werde nicht verlängert, teilte Sachwalter Eugen Fritschi am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit: «Es ist nun nachfolgend beabsichtigt, die Signa Retail Selection AG ordentlich zu liquidieren.»
Das Nachlassgericht des Bezirksgerichts Zürich hatte die Nachlassstundung mehrfach verlängert, zuletzt Ende November 2025. Diese Verlängerung um ein halbes Jahr ist nun am 5. Juni 2026 abgelaufen.
jb/rw
(AWP)