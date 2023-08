Erwin Bollinger, bisher Leiter des Leistungsbereiches Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, wird am 1. September neuer Leiter der Ständigen Mission bei der Welthandelsorganisation WTO und der Europäischen Freihandelsassoziation Efta in Genf. Er wird Nachfolger von Botschafter Didier Chambovey, der in den Ruhestand tritt, bleibt aber Mitglied der Seco-Geschäftsleitung.