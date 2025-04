Filialen werden modernisiert

Schon im Januar hatte Beetz angekündigt, die Galeria-Filialen in den nächsten fünf Jahren modernisieren zu wollen. Es gebe einen fest definierten Umbauplan, sagte er dem «Handelsblatt». An manchen Standorten seien umfangreichere Umbaumassnahmen vorgesehen, an anderen könne man bereits mit kleineren Modernisierungen eine grosse Veränderung erwirken. «Da alle Häuser schwarze Zahlen schreiben, können wir Umbau und Investitionen in die Häuser intern finanzieren», so Beetz damals.