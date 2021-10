Vermögensverwaltungslösungen – das «Rundum-sorglos-Paket»

Die Besonderheit von Vermögensverwaltungsmandaten und -fonds liegt im Zusammenspiel der individuellen Anlagestrategie der Kundin bzw. des Kunden mit den Einschätzungen und Prognosen von Anlageexpertinnen und -experten der Credit Suisse. Dabei verwaltet ein Spezialistenteam die Anlagelösungen mit einem Fokus auf Diversifikation über Anlageklassen wie auch Regionen und Sektoren.

Vermögen verwalten lassen und Anlagechancen nutzen

Eine grosse Auswahl an Vermögensverwaltungsmandaten trägt den individuellen Kundenbedürfnissen Rechnung.

So bietet ein Nachhaltigkeitsmandat Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, nach ESG-Kriterien (Standard für die Beurteilung nachhaltiger Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance/Unternehmensführung) zu investieren. Die Anlagen werden so selektioniert, dass sie im Einklang mit der Credit Suisse House View und den damit einhergehenden nachhaltigen Werten stehen.

Das MyChoice-Mandat erlaubt es, die eigene Anlagestrategie selbst zu lenken, indem aus 39 Anlagestrategien und verschiedenen Währungen ausgewählt werden kann. Um den Rest kümmern sich Expertinnen und Experten der Credit Suisse – sie steuern das Risiko und halten die Anlagestrategie stets auf Kurs.