Verschiedene Studien belegen, dass Aktien in den letzten Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Rendite von zwischen 6 und 8 Prozent erbracht haben. Aktien dienen also dem langfristigen Vermögensaufbau. Hier die wichtigsten Tipps zum Kauf von Aktien und zum Online-Trading (vom englischen «trade» = handeln) Schweiz.

Was ist eine Aktie? Wenn Sie eine Aktie kaufen, erwerben Sie einen Teil vom Eigenkapital einer Aktiengesellschaft bzw. eines Unternehmens. Das heisst, Sie werden zum Mitbesitzer einer Firma und können auch an deren Generalversammlung teilnehmen. Zudem erhalten Sie – falls das Unternehmen nachhaltig Profite macht – pro Aktie jährlich einen Gewinnanteil des Unternehmens ausbezahlt, die sogenannte Dividende. Was will ich mit dem Kauf von Aktien erreichen? Wer auf den langfristigen Vermögensaufbau setzt, der kauft Aktien und behält sie über viele Jahre. Daneben gibt es eine riskantere Art des Aktienhandels: den Kauf und Wiederverkauf von Aktien innert kurzer Zeit mit dem Ziel, möglichst viel Gewinn einzustreichen. Diese Strategie erfordert allerdings eine gewisse Börsenerfahrung und grössere Verlustbereitschaft des Traders. Monitoransicht eines Traders. Quelle Pixabay Habe ich eine Anlagestrategie? Wenn Sie Ihre Anlagen nicht dem Zufall überlassen wollen, sollten Sie sich eine eigene Anlagestrategie mit individuellen Anlagezielen zurechtlegen. Fragen Sie sich auch, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen. Anleger-Tipp:

Bevor Sie Ihre Anlagestrategie mit Ihrem hart verdienten Geld in die Realität umsetzen, sollten Sie Ihre Strategie testen. Dazu können Sie zum Beispiel kostenlos ein Börsenabo bei cash abschliessen und sich dort Ihr eigenes Portfolio zusammenstellen und testen: «Was wäre, wenn ...?» Wie viel Geld soll ich in den Aktienkauf investieren? Wenn Sie zum ersten Mal an der Börse tätig sind, dann sollten Sie auf Geld zurückgreifen, auf das Sie im Notfall auch verzichten können. Zwar werden Unternehmen, deren Aktien Sie kaufen, kaum von heute auf morgen Konkurs gehen. Ebenso wenig werden sich die Aktien im Kursverlauf langfristig alle negativ entwickeln. Auf keinen Fall sollten Sie aber Aktien kaufen mit geliehenem Geld. Wie kann ich beim Online-Trading am besten Aktien kaufen? Verschiedene Vergleiche zeigen, dass Grossbanken beim Aktienkaufen und -verkaufen in der Regel höhere Gebühren verlangen als kleinere Anbieter. Kleinere Anbieter haben damit angefangen, Einheitsgebühren einzuführen. cash – banking by bank zweiplus etwa verlangt eine Einheitsgebühr von 29 Franken pro Aktienkauf oder -verkauf, unabhängig vom Volumen des Kaufs oder Verkaufs. Sehen Sie hierzu auch unseren Courtagen-Vergleich . Neben den Gebühren beim Online-Trading fallen überdies bei allen Banken Kosten für das Verwalten des Wertschriftendepots an. Auch hier lohnt sich ein Vergleich.

Welche Schweizer Aktien soll ich kaufen?

Als Anfänger im Online-Trading kaufen Sie am besten Aktien von grossen soliden Schweizer Unternehmen wie Nestlé, Novartis, Swisscom oder Roche. Auf keinen Fall sollten Sie sich als Anfänger auf kleine und exotische Aktien im Ausland stürzen, die Ihnen mit hohen Gewinnerwartungen empfohlen wurden, von denen Sie aber noch nie etwas gehört haben: Solche Aktienabenteuer enden oft mit hohen Verlusten.

Anleger-Tipp: Prüfen Sie vor einem Kauf immer die wichtigsten Firmenkennzahlen Ihrer bevorzugten Aktie: zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Gewinnwachstum, die Preisbewertung. Diese Zahlen finden Sie in der Regel auf der jeweiligen Firmenwebseite oder beispielsweise auf den Kursübersichten auf cash.ch unter «Aktienmonitor».

Was soll ich nach dem Aktienkauf tun?

Bleiben Sie, wenn Sie Aktien gekauft haben, am Ball und verfolgen Sie die Börsenkurse und die Nachrichten der Unternehmen, von denen Sie Wertpapiere besitzen. Informieren Sie sich dabei am besten bei cash.ch, der meistbesuchten Wirtschafts- und Finanzwebsite der Schweiz.

Was muss ich beim Aktienkaufen oder -verkaufen sonst beachten?

Behalten Sie beim Aktienhandel die Emotionen unter Kontrolle und seien Sie skeptisch beim Herdentrieb an den Börsen. Das heisst etwa: nicht Aktien verkaufen, wenn an der Börse wegen eines Ereignisses Panik herrscht. Und auch nicht blindwütig Aktien kaufen, wenn die Börsen wochen- oder monatelang steil aufwärts zeigen.

Fazit: Überlegen Sie auch im Jahr 2021 zuerst, was Sie handeln möchten und nicht, wie Sie den Markt schlagen könnten. Ihr Anlageerfolg beginnt damit, dass Sie unnötige Gebühren sparen. Erfahren Sie mehr auf cash.ch.

Wichtiger Hinweis

Dieser Artikel beinhaltet Werbung. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, 8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden. Dieser Artikel richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Artikel richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Artikel enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieser Artikel nicht an US-Personen.