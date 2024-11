Schneedecke wurde dicker

In der Stadt St. Gallen lagen in der Nacht auf Freitag 25 Zentimeter Schnee. Das zeigte der Messwert von 02.00 Uhr der Messtation des Bundes. Die Schneedecke sei in der Nacht auf Freitag im Flachland stellenweise auf über 20 Zentimeter angewachsen, teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) auf der Plattform X mit. Im Flachland dürfte es nach Prognose von Meteoschweiz am Freitag zu einzelnen Schneeschauern kommen.