Die Vereinbarung zwischen Israel und die radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf eine erste Waffenruhe und eine grössere Geiselfreilassung nach mehr als sechs Wochen Krieg hat weltweit Erleichterung ausgelöst. Die USA, die EU und China begrüssten am Mittwoch das von Katar vermittelte Abkommen als Hoffnungszeichen. Es sieht vor, dass 50 von der Hamas bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppte Frauen und Kinder freikommen. Im Gegenzug sollen mindestens 150 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden und eine viertägige Waffenruhe gelten, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu ermöglichen. Bundesaussenministerin Annalena Baerbock sprach von einem Durchbruch.