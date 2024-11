Hinter dem Begehren steht die IG Tierversuchsverbots-Initiative. 127'622 Unterschriften reichte sie am Montag in Bern ein. Nun werden sich Bundesrat und Parlament dazu äussern. Die Initiantinnen und Initianten verantworteten schon die im Februar 2022 an der Urne verworfene Tierversuchsverbots-Initiative.