Derzeit gilt für Teile von Bundesstaaten wie New York, New Jersey und Connecticut eine Dürre-Warnung. Seit mehreren Wochen hatte es nicht mehr nennenswert geregnet. Am Wochenende gab es sogar in der Millionenmetropole New York Brände, unter anderem im Prospect Park im Stadtteil Brooklyn. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der «New York Times» innerhalb weniger Stunden löschen, Verletzte gab es nicht. Zudem führten die Feuer in New Jersey dazu, dass über der Stadt Rauchdunst lag. Für den Wochenbeginn kündigte der US-Wetterdienst ein wenig Regen an.