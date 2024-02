Im Münchner Wirecard-Prozess ist es am 100. Prozesstag zum Eklat gekommen: Ein Verteidiger des früheren Vorstandschefs Markus Braun warf den Richtern am Mittwoch Verschleierung vor. Rechtsanwalt Nico Werning wollte im Namen Brauns am Mittwoch zunächst einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Markus Födisch und seine zwei Beisitzer stellen und im Saal vorlesen. Der Vorsitzende lehnte das ab und wies den Anwalt an, den Befangenheitsantrag schriftlich einzureichen. «Die Art und Weise, wie Sie hier die Verfahrensgänge verschleiern, spottet jeder Beschreibung», beschuldigte Werning anschliessend den Vorsitzenden. «Sie wollen einfach nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, was hier geschieht.»

07.02.2024 12:59