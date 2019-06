Elf Soldaten im Tschad bei Kämpfen mit Boko Haram getötet

Den Angaben zufolge hatte Boko Haram am Freitag eine Ortschaft in der Provinz Tschadsee angegriffen und Tausende Rinder geraubt. Die Armee nahm die Verfolgung auf. Dabei geriet eine Gruppe von Soldaten in einen Hinterhalt. Eine andere Gruppe von Soldaten lieferte sich an einer anderen Stelle ein Gefecht mit Boko-Haram-Kämpfern.

Boko Haram kämpft seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Bei Angriffen der Gruppe wurden bereits mehr als 27'000 Menschen getötet und etwa zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Der Konflikt griff auch auf Nigerias Nachbarländer Niger, Tschad und Kamerun über. In den vergangenen zwölf Monaten wurden allein im Tschad mindestens neun Boko-Haram-Angriffe gezählt.

(SDA)