Der Milchkonsum wächst laut Demarmels dagegen international um 1 bis 2 Prozent, in der Schweiz sei er aber tendenziell stabil, räumte Demarmels ein. Dabei habe es im Milchregal über die letzten 10 bis 15 Jahre Verschiebungen gegeben. «Man trinkt weniger Milch, konsumiert sie aber in anderer Form. Heutzutage kaufen die Leute weniger klassische Trinkmilch, essen aber mehr Käse und trinken Milchmischgetränke», so die Emmi-Chefin.