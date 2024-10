Verkaufsoffensive wird fortgesetzt

In Europa sei weder politisch eine strukturelle Verbesserung noch Zuversicht erkennbar und ein allgemeiner Lagerabbau auf Ende Jahr zeichne sich ab, so die Einschätzung von Ems. Das von China angekündigte Paket zur Förderung der Wirtschaft werde wahrscheinlich erst mittelfristig eine positive Wirkung entfalten. Und in den USA dürfte nach den Präsidentschaftswahlen «vermutlich eher eine allgemeine Ernüchterung eintreten».