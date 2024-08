2023 hatte die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) mit einem operativen Ergebnis von 6,37 Milliarden Euro abgeschlossen, was ein Plus von gut 60 Prozent bedeutete. Für das laufende Geschäftsjahr geht Kusterer unverändert von einem Ergebnis zwischen 4,6 und 5,2 Milliarden Euro aus. Zuletzt beschäftigte der Konzern mehr als 29.300 Mitarbeitende (plus 6 Prozent).