Frankreich kann bei seiner Energieversorgung in diesem Winter von einer entspannteren Lage als im vergangenen Jahr ausgehen. Das französische Gassystem sei in der Lage, den Verbrauch zu decken und die Gastransporte in die Nachbarländer zu gewährleisten, unabhängig von der Intensität des Winters, teilte der Netzbetreiber GRTgaz am Montag in Paris mit. Nötig seien jedoch nachhaltige Flüssiggas-Importe, ein umsichtiges Speichermanagement sowie eine Sparsamkeit auf einem ähnlichen Niveau wie im letzten Winter.

09.10.2023 19:14