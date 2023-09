Seit Sonntagabend arbeiteten die Fachleute rund um die Uhr an den Reparaturarbeiten, teilte das Astra am Donnerstag mit. Aktuell laufe der Einbau der Stahlkonstruktion als Ersatz der defekten Zwischendeckenplatte, heisst es weiter. Nach Abschluss dieser Arbeiten würden Tests der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung - unter anderem an der Beleuchtung und der Lüftung - durchgeführt.