Zurückzuführen sei der Verlust in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres auf Neubewertungen von Liegenschaften aufgrund steigender Zinssätze, ist einer EPH-Mitteilung vom Mittwochabend zu entnehmen. Damit seien die Verluste aus dem fortgeführten Geschäft deutlich tiefer ausgefallen als noch in der ersten Jahreshälfte 2023, was die Erholung der Liegenschaftsmärkte in Deutschland und Österreich widerspiegle, so EPH.