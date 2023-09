Im Vorjahr lag der Verlust noch bei 37,1 Millionen Euro. Den höheren Verlust begründet das Unternehmen in einer Mitteilung am Freitagabend insbesondere mit negativen Währungseinflüssen nach dem Verkauf des russischen Portfolios. Zudem hätten sich Wertberichtigungen von Immobilien in Österreich und Deutschland mit 45,8 Millionen Euro negativ in der Bilanz niedergeschlagen. Den Verlust aus dem fortgeführten Geschäften beziffert das Unternehmen mit 35,1 Millionen Euro.