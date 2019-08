Am Freitagvormittag um 10.38 Uhr hat im Wallis im Val d'Anniviers die Erde gebebt. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 3 lag in Zinal, in einer Tiefe von 4,5 Kilometern, wie der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich auf seiner Webseite mitteilte.