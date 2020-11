Erdogan entlässt den Chef der türkischen Notenbank

Dies wurde am Samstag im Amtsblatt der Türkei mitgeteilt. Die türkische Lira war am Freitag erneut auf ein Rekordtief zum Dollar gefallen. Gegenüber der US-Währung hat sie in diesem Jahr um urnd 30 Prozent nachgegeben. Erdogan hatte Uysal erst im Juli 2019 vom Vize-Chef an die Spitze der Notenbank befördert, nachdem er dessen Vorgänger Murat Cetinkaya im Streit über aus seiner Sicht zu hohe Zinsen gefeuert hatte.

Uysal hatte anschliessend mit Zinssenkungen begonnen. Im September hatte die Notenbank aber im Kampf gegen die Lira-.Schwäche überraschend die Zinszügel wieder angezogen.

Treiber des freien Falls der Lira ist die hohe Inflation. Auch die stark geschmolzenen Währungsreserven des Landes haben die Talfahrt beschleunigt. Zudem lasten Spannungen im Verhältnis zur EU und den USA sowie die Sorge über mögliche Sanktionen auf der Währung des Schwellenlandes. Erdogan ist ein erklärter Zinsgegner und hatte sich von den von ihm massgeblich mit angestossen Senkungen mehr Anschubhilfe für die türkische Volkswirtschaft erhofft.

(SDA)