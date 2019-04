Erleichterung für Banken von EZB-Negativzinsen? Nicht so schnell

Die deutschen Institute Commerzbank AG und die Deutsche Bank AG - wie auch die Banken in Frankreich - wären die größten Gewinner, wenn sie nicht mehr für einige Reserven bei der EZB zahlen müssten, sagen Analysten von Goldman Sachs Group Inc. Jedoch könnten diese Vorteile schwinden, wenn durch die Maßnahmen die Zinssätze länger niedrig gehalten werden, sagt Citigroup Inc.

Die EZB bittet Banken für Übernachtguthaben zur Kasse, um sie zu ermutigen, Geld an Unternehmen auszuleihen und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Nach fünf Jahren negativer Zinsen steigen für Banken mit hohen Barbeständen die Kosten, und die Zentralbank sucht nach Möglichkeiten, die Nebenwirkungen zu mildern.

Die derzeit diskutierte Maßnahme wäre "sehr stützend für europäische Banken", sagt David Riley, Chef-Anlagestratege bei BlueBay Asset Management. Negativzinsen und eine Abflachung der Zinsstrukturkurve erschweren es Banken, ihre Bilanzen und Kreditbücher auszuweiten, sagte er auf Bloomberg TV. "Das muss angegangen werden."

Überschüssige Liquidität

Es geht um mehr als 7 Milliarden Euro, die die Banken der EZB jedes Jahr zahlen, um fast 2 Billionen Euro an überschüssiger Liquidität zu parken.

Die derzeitige Politik ist praktisch eine Steuer, die die Rentabilität der Banken beeinflusst, sagt Lorenzo Bini Smaghi, Chairman bei Société Générale SA und ein ehemaliges Direktoriumsmitglied der EZB. "Wir wissen, dass europäische Banken aufgrund einer Reihe von Faktoren, insbesondere des Zinsniveaus, nicht so profitabel wie die US-Pendants sind."

EZB-Mitarbeiter prüfen eine Staffelung, bei der einige Überschussreserven der Banken vom niedrigsten Satz befreit sind. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass sie etwas unternehmen werden, sagt Peter Praet, Chefökonom der Zentralbank.

Banken haben auf die negativen Zinsen reagiert, indem sie zumindest einen Teil der Kosten an Firmenkunden weitergegeben und die Zinsen für Privatkunden gesenkt haben.

Begrenzte Erleichterung

Eine Erleichterung durch eine Zinsstaffelung wäre wahrscheinlich begrenzt, da Firmenkunden eine bessere Rendite für ihre Einlagen bei Banken verlangen dürften, erwartet Nigel Myer Kreditanalyst bei der Commerzbank.

Netto-Kreditnehmer der EZB - wie die Banken in Italien und Spanien - sind relative Verlierer einer Staffelung, weil diese laut Citigroup die Kosten für sie nach oben treiben könnte.

Die Negativeffekte für sie - und auch die positiven Effekte für deutsche Kreditinstitute - könnten jedoch durch eine neue Runde an großzügigen EZB-Krediten ausgeglichen werden, sagen die Analysten.

