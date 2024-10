«Das Aufladen eines Fahrzeugs muss einfacher werden als Tanken», lässt sich dazu Auto-Schweiz-Direktor Thomas Rücker in der Mitteilung zitieren. Denn günstiger sei laden statt tanken in den meisten Fällen bereits heute. Nur an öffentlichen Ladestationen seien die Preise meist noch nicht konkurrenzfähig, weil der Bau der Ladestation zuerst amortisiert werden müsse.