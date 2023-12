Europa ist Vorreiterin bei Emissionshandelszertifikaten. Auch die Schweiz kennt so ein System und ist damit wie auch das britische ans europäische Handelssystem angeknüpft. In der EU sind so etwa 40 Prozent der Emissionen durch den Zertifikatshandel abgedeckt. Weltweit gibt es über zwanzig weitere Emissionshandelssysteme, selbst in China können Unternehmen CO2-Zertifikate handeln.