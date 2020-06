Ersatzwahl für Stadtrat in Vevey VD - zweiter Wahlgang im Juli

Der FDP-Politiker Valentin Groslimond (Entente Veveysan) ist bei der Ersatzwahl für den Stadtrat von Vevey VD an der Spitze. Er erhielt am Sonntag 1650 Stimmen (41,7 Prozent). Da kein Kandidat das absolute Mehr erreichte, ist ein zweiter Wahlgang am 12. Juli geplant.