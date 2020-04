Erste Schutzmaterial-Lieferung aus China für Zürcher Spitäler

Die Schutzausrüstung traf am Sonntagabend aus Shanghai am Flughafen Zürich ein, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Damit beliefert werden 34 Institutionen des Gesundheitswesens in den Kantonen Zürich und Schwyz.

Die Lieferung kam dank einer Initiative der Zürcher Spitäler unter der Federführung des Spitals Männedorf und der Knecht Gruppe zustande. Die Kantonsapotheke koordinierte die Beschaffung des Schutzmaterials. Die Gesundheitsdirektion hat die Bestellung vorfinanziert.

In den kommenden Tagen sind weitere Flüge geplant. In den nächsten Tagen und Wochen werden die 34 Institutionen des Gesundheitswesens mit weiteren Schutzmaterialien wie Masken, Handschuhe und Sicherheitsbrillen beliefert. Über die Kantonsapotheke sollen nach Möglichkeit auch Hausärzte, Hebammen, Spitex und Heime versorgt werden.

