Erste Tessiner an der Spitze des Schweizerischen Gewerbeverbands

"Die Erwartungen an den Gewerbeverband sind hoch. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich alles tun, um diese Erwartungen zu erfüllen", wird der neue Verbandspräsident vom SGV auf Twitter zitiert.

Regazzi ist der erste Tessiner an der Spitzes des Gewerbeverbandes. er tritt die Nachfolge des ehemaligen SVP-Nationalrats Jean-Françoios Rime an. Dieser konnte am Mittwoch nicht an der Versammlung teilnehmen, da er positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Zunächst standen zwei Kandidaturen für das Präsidium im Raum. Ende August zog sich aber die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr zurück.

(SDA)