Das Handelsvolumen zwischen China und Peru hat sich seit der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens 2009 auf zuletzt 33 Milliarden US-Dollar verdoppelt. In den vergangenen zehn Jahren hat Peking rund 24 Milliarden Dollar in Bergbau- und Energieprojekte in dem südamerikanischen Land investiert. «China nutzt unsere Abwesenheit aus und das ist ein echtes Problem», sagt der ehemalige US-Diplomat und Lateinamerika-Experte am Council of the Americas, Eric Farnsworth.