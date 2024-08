Konsens für Zinssenkungen weiter verstärkt

Wegen des nachlassenden Inflationsdrucks in der Eurozone und den USA habe sich der Konsens für Zinssenkungen weiter verstärkt, heisst es. Die grosse Mehrheit der Befragten erwartet in den nächsten sechs Monaten niedrigere kurzfristige Zinssätze, sowohl in der Schweiz, der Eurozone als auch in den USA. Dabei sei der Prozentsatz derjenigen Analysten, die niedrigere kurzfristige Zinsen erwarten, im Vergleich zur Juli-Umfrage für jede der drei Volkswirtschaften angestiegen.