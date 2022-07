«Es braucht ein starkes Miteinander»

«Seit unserer Gründung im Jahr 1901 setzen wir uns dafür ein, dass es auf der Welt keine Armut mehr gibt», erklärt Reto Urecht, Leite Fundraising & Marketing der Schweizer Hilfsorganisation. Mit ihren Projekten setzt sie sich in den Bereichen Einkommen, Klima und Migration für Kinder und Erwachsene ein. Bei Katastrophen leisten sie Nothilfe, aktuell verstärkt in der Ukraine. Damit die Hilfsgelder in Situationen wie diesen sofort fliessen können, ist die von Sunrise zur Verfügung gestellte ICT-Infrastruktur zentral. Seit einem Jahr setzt Caritas Schweiz auf die Zusammenarbeit mit der Schweizer Telekomanbieterin.

BESTER SERVICE UND 360°-KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN

Die Organisation profitiert von Sunrise als Full Service Provider. «Unsere leidenschaftlichen und erfahrenen Experten gehen für Caritas Schweiz die Extrameile. Sie beraten die Organisation und gehen individuell auf ihre Bedürfnisse ein, um sie bei der Verwirklichung ihrer Visionen zu unterstützen», sagt Robert Wigger, Chief Business Sales Officer bei Sunrise. Darüber hinaus bietet Sunrise dem Hilfswerk eine 360°-Kommunikationslösung. Diese hilft Caritas Schweiz, die Effizienz zu steigern. Insbesondere im Bereich der digitalen Zahlungsmittel bei Spendengeldern. «Mit unserem leistungsstarken Hybridnetz aus Glasfaser und Kabel sowie dem schnellsten und grössten 5G-Netz der Schweiz arbeiten die Teams von Caritas mit zuverlässigen Speeds, sicher und ortsunabhängig», sagt Sunrise CTO Elmar Grasser.

GROSSE ZIELE BRAUCHEN GROSSE VISIONEN

«Gemeinsam mit Sunrise fördern wir die digitale Kompetenz von Menschen am oder unter dem Existenzminimum», sagt Urech. Dadurch erlangen diese bessere Chancen auf Arbeit, sichern sich die Möglichkeit, staatliche, kulturelle und bildende Angebote zu nutzen oder werden darin gestärkt, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. «DREAM BIG. DO BIG.», lautet das Markenversprechen von Sunrise. Und danach handelt auch Caritas Schweiz.

Robert Wigger, Chief Business Sales Officer bei Sunrise

