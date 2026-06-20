Die «harte Realität» in der Krise

Johnson, der als Labour-Schwergewicht während seiner politischen Karriere weitere Ministerposten ausgefüllt hatte, sagte: «Er ist ein kluger Mann, er weiss, dass er für immer als der Mann in die Geschichtsbücher eingehen wird, der die Labour-Partei innerhalb von nur fünf Jahren vom zweitschlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte zum zweitbesten Ergebnis ihrer Geschichte geführt hat.» Starmer sei «ein Kämpfer». Jetzt gelte jedoch die «harte Realität», sagte Johnson.