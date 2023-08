Der US-Konzern Cleveland-Cliffs hatte sich in der vergangenen Woche die Unterstützung von United Steelworkers (USW) für die Übernahme gesichert. Präsident Tom Conway hatte angekündigt, das Recht der USW für die Abgabe eines Kaufangebots an Cleveland-Cliffs zu übertragen. Dieser hatte bereits ein Gebot über 7,25 Milliarden US-Dollar für US Steel abgegeben. Esmark wollte 7,8 Milliarden Dollar auf den Tisch legen.