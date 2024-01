Die Märkte in Grossbritannien, Irland und Nordeuropa hätten zum Jahresende ihr bestes Quartal in der Unternehmensgeschichte erzielt, hiess es weiter. Zudem erzielte der Konzern im zweiten Halbjahr erstmals einen in etwa ausgeglichenen freien Barmittelfluss. Konzernchef Jitse Groen sprach in der Mitteilung von einem bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. «Wir freuen uns sehr auf das Jahr 2024», sagte der Manager.