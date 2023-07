LE-PONT (awp international) - Starke Geschäfte in Europa, Asien und Lateinamerika vor allem im Direktvertrieb haben den Brillenkonzern EssilorLuxottica im zweiten Quartal angeschoben. Der Umsatz stieg im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 8 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Charenton-le-Pont mit. Damit schnitt der Hersteller von Brillenmarken wie Oakley und Ray-Ban besser ab als von Analysten gedacht. In Nordamerika stagnierte das Wachstum jedoch und verfehlte damit die Erwartungen. Das Management um Unternehmenschef Francesco Milleri bestätigte seine Jahresziele und will bald auch Geschäfte mit Akustikbrillen machen.

25.07.2023 19:38