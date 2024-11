Zudem verschärft Ethos die Anforderungen an die Geschlechtervielfalt in den Verwaltungsräten. So wird die Stiftung die Wiederwahl des Präsidiums des Nominierungsausschusses - oder des Verwaltungsrats, wenn kein solcher Ausschuss besteht - ablehnen, wenn nicht mindestens 30 Prozent Frauen in einem Verwaltungsrat vertreten sind. Es handle sich um eine Reaktion auf die nach wie vor ungenügende Frauenvertretung in den Verwaltungsräten, heisst es.