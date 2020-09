EU-Aussenbeauftragter Borrell: Lukaschenko nicht legitimer Präsident

Die Europäische Union hat angesichts des Machtkampfes in Belarus (Weissrussland) ihre Tonart verschärft. Machthaber Alexander Lukaschenko werde nicht als legitimer Präsident des Landes anerkannt, sagte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag im Plenum des Europaparlaments in Brüssel.